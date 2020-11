Lazio, Parolo scherza col compagno: "Radu è il crash test dello spogliatoio della Lazio"

Simpatico siparietto tra Radu e Parolo nell'anticipazione di 'Tell me', il programma in onda su Lazio Style Channel. Il centrocampista biancoceleste ha parlato così del compagno: "Io dico sempre che Radu è il crash test dello spogliatoio della Lazio. Chiunque arriva deve avere a che fare con lui, è uno che ti mette alla prova. Anche a livello caratteriale. Per questo io dico: se superi Radu, allora puoi stare nella Lazio".