Lazio, Parolo: "Volevamo vincere. Adesso puntiamo al primo posto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato a Lazio Style Channel dopo la vittoria per 2-0 contro lo Zulte Waregem: "Siamo partiti con l’atteggiamento giusto e la voglia di far la partita nonostante non ci fosse il pubblico al nostro fianco, abbiamo avuto le opportunità per il raddoppio prima di loro, quando abbiamo abbassato i ritmi loro ci hanno creato alcune difficoltà ma noi siamo stati bravi a chiudere la sfida nel finale. Volevamo vincere, siamo contenti, continuiamo su questa strada. Quando giochi in trasferta senti meno l’assenza del pubblico, in casa in alcune situazioni si è sentita l’assenza della gente: l’adrenalina del pubblico ti spinge, ti tiene attivo, ti incita, ti fa alzare il livello di attenzione. Speriamo che contro il Sassuolo torni tanta gente perché questa squadra se lo merita. Ora avremo il tempo per recuperare, con l’esperienza riesco a gestirmi meglio nell'arco della partita. Vogliamo giocarci il primo posto in questo girone, il doppio confronto con il Nizza sarà importante perché è grande squadra e sta facendo bene. Murgia sta crescendo, ha voglia di imparare ed ascoltare. Cura tanto tutti gli aspetti e questo gli permette di farsi trovare pronto quando il mister chiama. È un valore per noi, può aiutarci a portare avanti la squadra nelle tre competizioni. È un punto fermo, deve continuare così".