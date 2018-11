Lazio, partitella a fine allenamento. Domani la rifinitura in vista del Chievo

© foto di Federico Gaetano

Allenamento pomeridiano per la Lazio, che quest’oggi è scesa in campo alle ore 14:00 sul Centrale del Centro Sportivo di Formello. Iniziale riscaldamento a carattere atletico, composto da scatti e skip, a cui ha fatto seguito alcuni minuti di torello. Successivamente i biancocelesti si sono dedicati a conclusioni offensive con scambi, combinazioni e tiri in porta. La seduta odierna è terminata con una partitella a campo ridotto vinta 4-2 dai neri. Domani è in programma la seduta di rifinitura in vista della sfida al Chievo.