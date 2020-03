Lazio, partitella in famiglia in vista dell'Atalanta. Lunedì la ripresa dei lavori

vedi letture

Passa in archivio la prima settimana di lavoro della Lazio in vista del match con l’Atalanta. L’amichevole con la Primavera di oggi, infatti, ha portato a termine la prima fase di preparazione. Il tecnico Simone Inzaghi ha concesso ai suoi uomini un giorno di riposo, al termine del quale i biancocelesti torneranno a lavorare al Centro Sportivo di Formello per dar seguito alla marcia d’avvicinamento all'incontro con gli orobici. In particolare, come riporta il sito ufficiale del club capitolino, il prossimo allenamento della Lazio è in programma nel pomeriggio di lunedì.