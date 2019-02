Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È il 3’ della ripresa tra Siviglia e Lazio e il mister biancoceleste, in svantaggio per 1-0, richiama Patric in panchina e inserisce Correa per rinvigorire la fase offensiva. Lo spagnolo non gradisce la decisione e tira dritto verso gli spogliatoi. Inzaghi e Farris lo seguono tempestivamente e lo riaccompagnano in panchina. Questo è quanto accaduto nel match di ritorno tra Siviglia e Lazio di Europa League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Patric avrebbe chiesto scusa alla squadra (anche se non è certo che lo abbia fatto anche con il tecnico) ma la società biancoceleste non ha accettato il gesto dello spagnolo che verrà sanzionato con una multa.