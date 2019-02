Lazio, per Il Messaggero Immobile rischia di saltare il Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviato il successo contro l'Empoli, in casa Lazio si pensa al recupero di Immobile in vista della gara di Europa League contro il Siviglia. Inzaghi ieri lo ha convocato per fare gruppo, in qualità di leader della squadra, ma anche per garantirsi come al solito un minimo di pretattica. Poi però si è diffusa la peggiore notizia: il problema è che Immobile non è solo acciaccato. Scatta l'allarme per la sua presenza col Siviglia - sottolinea Il Messaggero - anche se Tare assicura che ci sarà. Era già fortemente affaticato, a Frosinone doveva riposare e ha rischiato. E' uscito dal campo malconcio e da martedì è partita la corsa contro il tempo. Immobile ha un'elongazione, una forte contrattura, è a limite della lesione di primo grado. Lo staff medico spiega che nei prossimi giorni verrà gestito per scongiurare lo stiramento.