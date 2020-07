Lazio, per Radu stagione finita: Inzaghi sarà in emergenza difesa contro la Juventus

vedi letture

Brutte notizie per la Lazio, che perde anche Stefan Radu per il resto della stagione. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la lesione al polpaccio che il difensore rumeno si è procurato contro l'Udinese non gli permetterà di rientrare in campo nelle cinque partite che restano alla fine del campionato. Per la sfida alla Juventus di lunedì a Simone Inzaghi restano a disposizione soltanto Acerbi, Luiz Felipe, Vavro e l'acciaccato Bastos in difesa.