Lazio, per Wallace uno stop di almeno un mese e mezzo

Problema in difesa per Simone Inzaghi. Nella sfida contro il Milan vinta 4-1, è uscito dopo pochi minuti il difensore Wallace. Il calciatore brasiliano classe '94 s'è procurato uno stiramento di secondo grado al polpaccio e - scrive la Gazzetta dello Sport - dovrà restare ai box per almeno un mese e mezzo.