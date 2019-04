Lazio, pesante multa in arrivo per Milinkovic-Savic

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il clamoroso KO interno contro il Chievo lascia i suoi strascichi in casa Lazio. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, è in arrivo una multa da 50 mila euro per Sergej Milinkovic-Savic, peggiore in campo ed espulso dopo mezz'ora di gara. Sanzione in arrivo anche per l'altro espulso di giornata, Luis Alberto: più bassa, considerato che il rosso allo spagnolo è arrivato solo nel finale. Entrambi, comunque, dovrebbero essere squalificati per un paio di turni: un bel grattacapo per Simone Inzaghi.