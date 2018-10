Lazio, pres. Eintracht ai tifosi: "Non andate a Roma, estremisti crudeli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio continua la sua avventura europea, con un grande seguito di tifosi. A qualcuno, però, i fan biancocelesti fanno paura. È il caso di Peter Fisher, presidente dell'Eintracht Francoforte, che in vista della gara di Europa League del 13 dicembre ha lanciato un appello francamente discutibile ai suoi tifosi: "Temo che a Roma andranno anche tifosi che non saranno in possesso del biglietto. Restate a casa, guardate la partita in televisione. A Roma c’è un numeroso gruppo di estremisti, sono crudeli e difficili da gestire”.