© foto di Federico Gaetano

Tegola a centrocampo per Simone Inzaghi in vista della sfida di lunedì contro l'Atalanta. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il tecnico biancoceleste non avrà a disposizione né Lucas Leiva, fermato ieri mattina dopo alcuni controlli, né Milan Badelj: problemi muscolari per l'ex Fiorentina.