Lazio, Radu: "Abbiamo dimostrato che qui ci sono 25 titolari"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefan Radu, difensore della Lazio, dopo il successo con l'Udinese è intervenuto a Premium Sport: "Ci siamo staccati al terzo posto, ma ora gioca la Roma e può raggiungerci. Speriamo che non vinca. Stasera è stata una gara di sacrificio, l'Udinese è una buonissima squadra che corre tanto e a volte ci ha messo in difficoltà. Tante volte in Europa League e Coppa Italia abbiamo cambiato formazione, dimostrando che tutta la rosa è importante: siamo 25 titolari".

Senza qualche torto arbitrale potevate stare più in alto ancora. E' successo quello che è successo, noi guardiamo avanti".