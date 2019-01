© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La rosa ha dato il via alla seduta effettuando un ampio riscaldamento all’interno della palestra del quartier generale biancoceleste per poi spostarsi sul campo Centrale. Il warm-up è terminato con la squadra divisa in due gruppi che hanno effettuato dei torelli a campo ridotto alternati ad esercizi aerobici. Nella parte finale dell’allenamento, gli uomini a disposizione di mister Simone Inzaghi hanno svolto una partita incentrata sulla tattico. Domani è prevista una seduta pomeridiana.

Le notizie positive - riporta lalaziosiamonoi.it - arrivano da Radu e Lulic: entrambi erano regolarmente in campo anche se non hanno forzato più di tanto. Stringeranno i denti e si faranno trovare pronti per la Juventus, la loro presenza non è in dubbio.