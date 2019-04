Lazio, Radu e Marusic non recuperano per il Milan. Correa dal 1'

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Radu fuori con il Milan (fastidio alla caviglia), anche Marusic non recupera nemmeno per la panchina. Il romeno e il montenegrino saltano la rifinitura anti-Milan. Sulla destra tocca a Romulo dall’inizio: l’italo-brasiliano è stato provato sulla fascia in questi giorni, aveva dato garanzie a San Siro due settimane fa. Marusic è alle prese con un problema muscolare all’adduttore. Potrebbe aver rimediato una lesione. Insieme a Romulo, tornerà pure la formula fantasia. Riproposta la stessa formazione vista contro l’Inter: Lulic a sinistra, in mezzo il terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai fianchi di Leiva. Badelj è squalificato, Berisha ha praticamente chiuso in anticipo la stagione per problemi fisici. In avanti la coppia Immobile-Correa: il Tucu, dopo la panchina con il Sassuolo, prenderà il posto di Caicedo.