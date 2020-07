Lazio, Raul Moro felice per l'esordio: "Ho realizzato un sogno, grazie a tutti"

Il giovane Raul Moro ha commentato sul proprio profilo Instagram l'esordio nel massimo campionato: "La squadra ha dato tutto per portare a casa i 3 punti, ma non è stato possibile. D'altra parte, sono molto felice di aver realizzato un sogno che ho da quando ho iniziato a giocare a calcio a soli 4 anni ad Abrera. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato in questo percorso, in particolare la mia famiglia, amici e rappresentanti. Grazie mille per i messaggi di supporto!".