Lazio, record Inzaghi: il più vincente in trasferta della storia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo record per Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Il tecnico è il più vincente della storia del club biancoceleste nelle sfide giocate in trasferta. In 53 gare disputate lontano dall'Olimpico i capitolini, sotto la guida dell'allenatore, ha centrato 28 successi. A riportarlo è il Corriere di Roma.