© foto di Federico Gaetano

La Lazio ha visto parzialmente accorto il suo ricorso sulla squalifica di Stefan Radu. Il difensore biancoceleste salterà solamente due giornate invece che le quattro inizialmente preventivate per l'espulsione in Coppa Italia contro il Milan. Competizione comunque finita perché il rumeno non sarà disponibile per l'eventuale finale.