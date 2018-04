Lazio, ripresa degli allenamenti. Esercitazioni offensive per la squadra

Fonte: sslazio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta pomeridiana per la Lazio che, quest’oggi, al termine del giorno di riposo concesso da mister Simone Inzaghi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Al termine di un’iniziale messa in moto composta da esercitazioni sulla propriocettività, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni di carattere offensivo. Il gruppo si è poi suddiviso in due gruppi: lavoro atletico per i calciatori impiegati in Lazio-Benevento, partitella a campo ridotto per il resto del gruppo. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano.