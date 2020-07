Lazio, ripresa la preparazione: scarico per chi ha giocato ieri contro il Sassuolo

Allenamento mattutino per la Lazio dopo la sconfitta di ieri all'Olimpico contro il Sassuolo. Lavoro di scarico per i calciatori impiegati durante la sfida, seduta completa per il resto della squadra che, in particolare, ha iniziato l’allenamento con un riscaldamento atletico. Successivamente esercitazioni tecniche per il gruppo sul campo che, infine, ha concluso la seduta con un'esercitazione basata su cross e tiri in porta. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano.