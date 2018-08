Lazio, risentimento al polpaccio per Luiz Felipe

© foto di Federico Gaetano

Luiz Felipe è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio alla fine del primo tempo con il Napoli. Il responsabile dello staff medico biancoceleste, il dottor Rodia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per chiarire le sue condizioni: “Luiz Felipe ha avuto un risentimento al polpaccio sinistro verso la fine del primo tempo e abbiamo ritenuto opportuno farlo uscire. Adesso faremo gli ulteriori accertamenti per verificare quanto è accaduto. Le sensazioni per la partita contro la Juventus non sono assolutamente positive, ma dobbiamo far passare almeno 48-72 ore per eseguire gli esami e formulare le diagnosi del caso. Radu? Ha riscontrato una contusione importante a livello cranico, con una ferita. Per alcuni momenti è stato un po’ confuso, ma lui ha un carattere forte e ha recuperato subito”.