Lazio, Rodia: "Distrazione del collaterale per Denis Vavro"

Al termine della gara contro il Cagliari il coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per fare il punto sulle condizioni di Denis Vavro, difensore infortunatosi negli scorsi giorni: "Denis Vavro ha riportato una distrazione del legamento collaterale ed è già stato sottoposto alle cure del caso, siamo ottimisti in merito ad un rientro in campo in tempi brevi".