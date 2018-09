Lazio, seduta nel pomeriggio: riposo per Marusic

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Conclusa anche la seduta pomeridiana per la Lazio di Simone Inzaghi. In campo nella prima parte dell'allenamento si vedono solo i calciatori offensivi, che svolgono prima un torello a due tocchi di riscaldamento, poi una breve fase di prove tattiche, mentre i portieri lavorano agli ordini di Grigioni e Zappalà. Dopo circa mezzora però, ecco spuntare anche i componenti del reparto arretrato, che nel frattempo stavano svolgendo un lavoro atletico. Inzaghi divide in tre gruppi la squadra: gli arancioni (Wallace, Immobile, Basta, Milinkovic, Leiva, Radu e Guerrieri), i blu (Bastos, Correa, Caceres, Murgia, Luis Alberto, Cataldi e Proto) e infine i verdi (Patric, Parolo, Lulic, Caicedo, Acerbi, Durmisi e Strakosha). In scena vanno alcune mini-partitelle a massimo due tocchi su un campo ridotto, con i verdi che si aggiudicano la sfida. Si rivede Bastos, assente nella mattinata ma soltanto a causa dei suoi impegni con la nazionale. Non c'è invece Marusic, risparmiato dall'allenamento pomeridiano. Solo un riposo precauzionale per lui, che ad Empoli ci sarà. Nel finale ecco spuntare anche Luiz Felipe, in scarpe da ginnastica. Il brasiliano sta proseguendo il suo programma di recupero ed ha svolto un differenziato, il suo rientro è previsto per il derby del 29 settembre. Domani l'appuntamento a Formello è fissato per le ore 17.30.