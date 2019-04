Lazio, sette diffidati in coppa: ci sono anche Immobile e Milinkovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sette giocatori della Lazio a rischio finale in caso di cartellino giallo nella sfida di questa sera contro il Milan. Patric, Wallace, Adam Marusic, Lucas Leiva, Marco Parolo, Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile dovranno fare attenzione a San Siro, visto che in caso di ammonizione e passaggio del turno non potrebbero giocare la finalissima del prossimo 15 maggio.