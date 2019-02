© foto di Federico Gaetano

Uscito per infortunio a venti minuti dalla fine di Inter-Lazio, gara che ha visto i biancocelesti staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia, il difensore brasiliano Wallace ha rimediato una lesione al flessore della coscia sinistra.

Il classe '94 difficilmente tornerà in campo prima di fine mese, lo stop sarà di 20-30 giorni e salterà quindi le prossime gare contro Frosinone, Empoli e Genoa, oltre (molto probabilmente) a entrambe le sfida di Europa League contro il Siviglia.