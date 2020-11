Lazio, si torna al lavoro: domani la ripresa degli allenamenti dopo un giorno di riposo

Di nuovo al lavoro. Dopo un giorno di riposo, la Lazio tornerà in campo domani per iniziare la settimana che porterà alla partita contro il Crotone, in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00 in Calabria. La seduta di allenamento della Lazio, in particolare, è in programma la mattina presso l’S.S. Lazio Training Center di Formello.