Lazio-Siviglia, il bilancio è già pesante: 4 accoltellati, uno in codice rosso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il bilancio di Lazio-Siviglia è già pesante. Questa sera le due compagini si affronteranno in Europa League, ma gli scontri di ieri sera hanno già lasciato il segno. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il bilancio parla di 4 accoltellati: tre spagnoli e un americano. Ci sarebbe anche un italiano ferito, mentre uno dei tifosi del Siviglia sarebbe ricoverato al Santo Spirito in codice rosso. L'americano, invece, si trovava a passare per caso con la famiglia ed è stato ferito alla gamba. Gli scontri, avvenuti nel rione Monti, nascono anche dalle divergenze politiche delle due tifoserie: prevalentemente di destra quella della Lazio, di estrema sinistra quella andalusa.