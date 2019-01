© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 22 i calciatori della Lazio convocati da Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, per la sfida di stasera contro l'Inter in Coppa Italia. Out Basta, vicino all'addio, ma c'è Milan Badelj.

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto.

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Radu, Wallace, Zitelli, Durmisi, Kalaj.

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Correa, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic-Savic, Parolo.

Attaccanti: Immobile, Caicedo, Neto.