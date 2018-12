La Lazio è tornata a lavoro a Formello dopo il bel successo sul Cagliari. Alla seduta di questa mattina non hanno preso parte Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic: l'attaccante biancoceleste è rimasto fuori per un affaticamento muscolare, racconta Sky Sport, mentre il serbo si è fermato a scopo precauzionale ma le sue condizioni non preoccupano.