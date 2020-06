Lazio, squadra subito in campo: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri

vedi letture

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Fersini dell'S.S. Lazio Training Center a partire dalle ore 10:30.

Riscaldamento aerobico e tecnico in apertura per la rosa che, successivamente, è stato suddivisa in due gruppi: corsa di scarico per alcuni elementi, esercitazioni sul possesso palla per il resto dei giocatori a disposizione.

La seduta si è conclusa con delle esercitazioni offensive. Nella giornata di domani è previsto l'allenamento di rifinitura in vista di Torino-Lazio.