© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest'oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per i calciatori impiegati nel match di ieri contro il Milan, lavoro tecnico per il resto della rosa che ha svolto dei torelli e delle esercitazioni sul possesso palla. La seduta si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano.