Lazio subito in campo dopo il ko col Cluj: seduta in vista del Parma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Iniziale riscaldamento atletico per i biancocelesti che, agli ordini del Prof. Ripert, hanno svolto alcuni percorsi ad ostacoli. Successivamente squadra divisa in due gruppi: lavoro atletico per i ragazzi impiegati dal primo minuto contro il Cluj, esercitazioni tecniche sul possesso palla per il resto della rosa. La seduta si è infine conclusa con una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto l’allenamento di rifinitura in vista del match di campionato con il Parma. Lo riporta il sito ufficiale del club.