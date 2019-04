© foto di Federico Gaetano

È iniziata la preparazione della Lazio in vista del recupero del 25° turno di Serie A, nel quale la formazione biancoceleste sarà chiamata ad affrontare l'Udinese all'Olimpico. La squadra guidata da mister Simone Inzaghi, in particolare, quest’oggi ha svolto una seduta mattutina per avvicinarsi al match con i friulani previsto per mercoledì prossimo. Lo riporta il sito ufficiale dei biancocelesti.