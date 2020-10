Lazio, tante assenze e Caicedo ko a partita in corso. Il 2001 Czyz esordisce in biancoceleste

Come se non bastasse una Lazio decimata tra infortuni e presunti casi di positività Covid, la Lazio ha dovuto privarsi a partita in corso di Felipe Caicedo per un problema alla spalla. Già nel primo tempo l'attaccante aveva accusato alcuni fastidi ma ha provato a rimanere in campo nonostante il dolore. Alla fine l'ecuadoriano ha alzato bandiera bianca con Simone Inzaghi costretto a inserire un Primavera: e stasera ha fatto il suo esordio Szymon Czyz, centrocampista polacco classe 2001. 22 minuti più 4 di recupero per il giovane prospetto, che ha dato una mano ai biancocelesti in un momento della partita complicato, dove era necessario soprattutto fare gara di sacrificio. I biancocelesti lo hanno prelevato nell'estate 2018 dal Lech Poznan. Con la prima squadra della Lazio ha collezionato una panchina contro la Sampdoria.