© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Premium Sport, prima della gara contro la Sampdoria, parla il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Queste le sue parole: "Dobbiamo pensare gara dopo gara. Oggi giochiamo contro la Sampdoria che ha obiettivi importanti. Noi siamo in grande salute, così come loro. Sarà una bella partita. Vincere a Firenze in quel modo vuol dire che c'è un grande gruppo. Quando abbiamo giocato da squadra vera, abbiamo sempre fatto bene. L'importante è continuare così fino alla fine. Marcano? Non lo conosco, davvero. Per ora del mercato non ne parliamo".