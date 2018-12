© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha fatto molto discutere la scelta di Irrati di fischiare un calcio di rigore a fine primo tempo per il Torino in casa della Lazio. La Gazzetta dello Sport infatti ritiene il penalty molto discutibile nella sua moviola odierna: "Quattro rigori chiesti, uno dal Toro, tre dalla Lazio: concede solo quello su Belotti perché è il più evidente. Scelta che non convince del tutto".