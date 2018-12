© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Kalidou Koulibaly. Dopo le tante polemiche post Inter-Napoli, ieri pomeriggio anche il centrocampista del Torino Soualiho Meïté sarebbe infatti stato vittima di ululati razzisti durante la gara contro la Lazio all'Olimpico (nello specifico, al momento della sua espulsione al 90'). A provarlo è un video già diventato virale sui social, che in queste ore ha fatto indignare i tifosi granata, nerazzurri e non solo. "Perché stavolta nessun provvedimento?", la domanda che si sono fatti tanti utenti.