© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lazio in campo per il penultimo della settimana di sosta. L’ultimo, domani mattina, sarà un’amichevole in famiglia con la Primavera. Stamattina, per implementare la rosa orfana dei nazionali, Simone Inzaghi aggrega proprio tre baby di Menichini: De Angelis, Falbo e Nimmermeer. Insieme a loro anche Djavan Anderson, Casasola e Durmisi, i tre fuori dal progetto ma utilizzati durante questo periodo di stop del campionato. In gruppo si rivede Jony, bloccato fino a ieri pomeriggio da un forte attacco influenzale. Intera seduta in gruppo per lo spagnolo: riscaldamento, fase di possesso palla e le partitelle 2 contro 2 a spazi ridotti. Non si vedono sul campo, invece, Correa e Lukaku. Soltanto differenziato per Caicedo: l’ecuadoriano non ha toccato il pallone, ma ha svolto un lavoro di corsa a parte insieme al preparatore atletico Bianchini. Rientro anticipato negli spogliatoi per Proto a causa di un problema a un polso. Lo riporta lalaziosiamonoi.it.