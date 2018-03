Lazio, torna Milinkovic dopo la 'toccata e fuga' con la Serbia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic lascia il ritiro della Serbia e torna a Roma agli ordini di Simone Inzaghi. Il quotidiano Il Messaggero ricostruisce le ultime ore del centrocampista e spiega come il ct serbo Krstajic abbia appurato il dolore da affaticamento per il giocatore biancoceleste, dispensandolo così dall'impegno con la Nazionale per far ritorno a Roma e proseguire le terapie del caso.