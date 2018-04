Lazio, trauma distrattivo mella regione inguinale per Parolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Dottor Fabio Rodia, coordinatore dello Staff Medico biancoceleste, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

"Per quanto riguarda le condizioni fisiche di Marco Parolo, non siamo stati fortunati perché il nostro numero 16 è entrato in un contrasto e l’intervento del calciatore avversario ha generato un problema. Abbiamo diagnosticato un trauma distrattivo della regione inguinale destra, ma nei prossimi giorni saranno effettuati degli esami strumentali per quantificare l’infortunio. Parolo nel pre partita aveva svolto un ottimo riscaldamento e, del resto, aveva condotto buoni allenamenti negli ultimi giorni. Patric rientrerà in gruppo in settimana, per gli altri calciatori della rosa non ci sono problemi apparenti”.