© foto di Federico Gaetano

Lazio e Udinese saranno in campo mercoledì all'Olimpico per il recupero del 25esimo turno di Serie A. Intanto è arrivata la designazione arbitrale per il match: il direttore di gara sarà Calvarese, assistenti Vuoto e Cecconi mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Maresca sarà al VAR, all'AVAR ci sarà Di Liberatore.