Lazio, ultimo allenamento dell'anno. Out Luiz Felipe, Parolo, Fares, Correa e Lulic

Ultima seduta dell'anno per la Lazio, che mette nel mirino il Genoa. Rispetto a ieri non ci sono particolari novità, se non che Luiz Felipe e Parolo sono a forte rischio per la trasferta di Marassi: non si sono mai allenati dopo Natale e difficilmente saranno a disposizione. Così come Fares e Correa, sicuramente out rispettivamente per uno stiramento e un'elongazione del polpaccio. Dopo due giorni di corsa e lavoro sul campo, oggi non si è visto neanche Senad Lulic: per lui soltanto esercizi in palestra. Domani prevista la ripresa in mattinata.