Lazio, verso il Salisburgo: Parolo in infermeria ma torna per l'E.League

Sotto il diluvio di Formello la Lazio riprende gli allenamenti in vista del ritorno con il Salisburgo. In campo, come di consueto nelle sedute di scarico, ci sono soltanto i calciatori non utilizzati il giorno prima in partita. Per i titolari di Udine semplice lavoro di scarico in palestra. Regolarmente aggregato Radu, ieri risparmiato da Inzaghi ma titolare certo giovedì in Europa League. In infermeria c’è il solo Parolo, rimasto fuori dai convocati per la Dacia Arena a causa di un problema inguinale accusato sabato durante la rifinitura. Nulla di grave per il centrocampista, che rientrerà in tempo per il secondo round con gli austriaci. Domani o al massimo mercoledì mattina, nell’ultimo allenamento pre-partita, tornerà a disposizione del tecnico biancoceleste.