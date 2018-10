Lazio, verso l'Inter: Inzaghi spera nel recupero di Badelj. Leiva out

© foto di Federico Gaetano

A due giorni dalla gara con l'Inter, Il Messaggero fa il punto sulla formazione della Lazio che dovrebbe schierare Inzaghi dal 1'. Il tecnico incrocia le dita e aspetta il rientro di Badelj: oggi giorno decisivo, è il candidato per sostituire Leiva che si è fatto male in Europa. Alternative? Parolo playmaker con Milinkovic e Berisha mezzali, Inzaghi tiene però in considerazione anche Murgia e Cataldi.