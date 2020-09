Lazio, visite mediche in Paideia per Lombardi e Cataldi

Primo giorno di scuola in casa Lazio per Cristiano Lombardi e Danilo Cataldi. Come riporta il club biancoceleste sul proprio profilo Twitter i due hanno sostenuto le visite mediche d'idoneità, necessarie per la ripresa dell'attività sportiva, presso la clinica Paideia di Roma.