Ottavo gol contro la Lazio per Sergio Pellissier, autore dell'1-0 che per ora tiene il Chievo avanti nella sfida delle 18. I biancocelesti diventano così la vittima preferita dell'attaccante e capitano gialloblù in Serie A. Curiosamente, evidenzia Opta, Pellissier non segnava però alla Lazio dal 2012.