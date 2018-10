Lazio, vittoria in amichevole con la Primavera. Inzaghi prova la difesa a 4

© foto di Federico Gaetano

Test a Formello per la Lazio di Simone Inzaghi che ha battuto 3-0 la Primavera in questo week end di sosta per le Nazional: gol di Caicedo (37'), Cataldi (46') e Rossi (58'). Per il tecnico biancoceleste, reduce dalla vittoria in campionato contro la Fiorentina, anche l'occasione di rispolverare il 4-4-2 nel corso della ripresa. Una soluzione che il Inzaghi potrebbe adottare alla ripresa del campionato contro il Parma.