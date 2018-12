Gravina, condivisione è lo spirito che anima questa attività

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Le tre Leghe del calcio italiano si uniscono per la prima volta in un unico grande progetto di inclusione sociale: Serie A, B e Lega Pro rilanciano infatti la campagna sociale 'Il Calcio è di tutti' e adottano ognuna una squadra di 'Quarta Categoria', il torneo a 7 dedicato riservato agli atleti con disabilità, promosso dalla Figc con il sostegno del Csi. Un annuncio arrivato oggi, in occasione della presentazione della terza edizione, nella sede milanese di via Rosellini, in concomitanza con la Giornata Internazionale delle persone con disabilità: dal 7 al 10 dicembre prima del fischio di inizio delle partite sarà esposto dagli atleti di Quarta Categoria uno striscione con l'hashtag #Ilcalcioèditutti. "E' ancora vivo nella mia mente - ricorda il presidente Figc, Gabriele Gravina - il sorriso dei ragazzi che lo scorso anno hanno partecipato alle finali di Lega Pro a Pescara. Una giornata di grandi emozioni dove la condivisione ha vinto su tutto. E' questo lo spirito che anima l'attività di Quarta Categoria".