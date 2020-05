Le 50 figure più influenti nel calcio secondo France Football: Al-Khelaifi precede CR7 e Infantino

La rivista France Football ha stilato la classifica delle cinquanta personalità più influenti del mondo del calcio. A sorpresa, al primo posto c'è Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, che precede Cristiano Ronaldo e Gianni Infantino. La motivazione? Il grande lavoro che ha svolto per portare il PSG ai vertici del calcio mondiale: un club che vendeva 44.000 maglie nel 2011 oggi supera il milione e i followers sui social sono passati da 500.000 a 87 milioni. L'influenza di Al-Khelaifi è anche mediatica, essendo presidente di BeIN Media Group, e inoltre è una figura di spicco in Qatar, Paese che organizzerà i prossimi Mondiali di calcio. In lista ci sono anche gli agenti Mino Raiola, Jorge Mendes e Pini Zahavi, oltre a giocatori come Messi, Neymar, Sterling, Salah, Mbappé e Megan Rapinoe