Di seguito le aperture francesi di oggi venerdì 10 gennaio 2020:

L'Equipe

"Test bretone"

Torna la Ligue 1 con un big match fra i più diretti inseguitori del Paris Saint-Germain: Rennes-Marsiglia (ore 20.45) con l'OM che deve confermarsi come seconda forza del torneo e qualificarsi direttamente alla Champions League.

Le Parisien

"Icardi, il marcatore che supera le aspettative"

17 reti in 19 partite per il centravanti del Paris Saint-Germain, una stagione d'esordio impressionante per l'argentino.