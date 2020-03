Le aperture online dei quotidiani nel mondo: "Tokyo 2020 diventa Tokyo 2021"

Tokyo 2020 è stato ufficialmente rinviato. Le Olimpiadi che dovevano inizialmente tenersi nel corso del prossimo mese di luglio, con ogni probabilità si svolgeranno nel 2021 dopo che varie Nazioni avevano chiesto al Comitato Olimpico Internazionale di prendere una decisione in merito. La notizia ha fatto il giro del mondo, a cominciare dagli Stati Uniti con il New York Times che apre la sua versione online titolando: "I Giochi Olimpici di Tokyo slittano nel 2021". Il quotidiano spagnolo AS titola senza mezzi termini: "Tokyo 2020 sarà Tokyo 2021". Gli fa eco Marca che titola: "I Giochi di Tokyo sono già del 2021". Mundo Deportivo sottolinea l'ufficialità della decisione del CIO titolando: "I Giochi di Tokyo rinviati al 2021", stesso titolo per il quotidiano portoghese A Bola. Il tabloid inglese Sun, sotto una eloquente immagine dei Cerchi Olimpici sovrastati da una scritta che recita: "Cancellati", aggiunge: "Giochi finiti. Olimpiadi posticipate di un anno". Sport Bild titola con un esclamativo: "I Giochi di Tokyo 2020 non si terranno!". Mentre in Francia, Le Monde e L'Equipe riportano semplicemente il rinvio al 2021. Anche in Argentina la notizia è arrivata subito ovviamente, con Olè che titola a tutta pagina sul web: "Tokyo 2021". Infine, il Japan Times, quotidiano in inglese con sede in Giappone, titola: "L'epidemia di Coronavirus ha accelerato la decisione di rinviare Tokyo 2020".